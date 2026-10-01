الجيش اللبناني: إحباط تهريب ربع طن من TNT و4 عبوات ناسفة من الأراضي السورية

أعلن الجيش اللبناني يوم الخميس عن إحباط عملية تهريب ربع طن من مادة TNT و4 عبوات ناسفة قادمة من الأراضي السورية.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان أنه "بتاريخ 1/10/2026، ونتيجة عمليّات الرّصد والمراقبة عند الحدود الشّماليّة والشّرقيّة، ضبطت وحدة من الجيش نحو 245 كيلوجرامًا من مادّة الـ"​TNT​" الشّديدة الانفجار، و4 عبوات ناسفة و8 مفجِّرات عبوات، بالإضافة إلى أسلاك كهربائيّة خاصة بالمفجِّرات، أثناء تهريبها من الأراضي السّوريّة إلى الدّاخل اللّبناني".

وأضاف الجيش اللبناني أن "المهربين فروا باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان".

وقال البيان لافتةً إن "المضبوطات سلمت إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورّطين".