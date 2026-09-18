الجيش اللبناني: انسحاب القوة الإسرائيلية من دير ميماس وعودة الجنود إلى موقعهم

أعلن الجيش اللبناني، أن القوة التابعة للجيش الإسرائيلي التي اقتربت من نقطة تابعة له في بلدة دير ميماس جنوب لبنان انسحبت من المنطقة، وذلك عقب اتصالات جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري.

وأوضح الجيش اللبناني، أن الاتصالات أسفرت عن مغادرة القوة الإسرائيلية المكان، مشيرًا إلى أن عناصر الجيش اللبناني عادوا إلى موقعهم الأساسي في البلدة بعد انسحاب القوة.

وكان الجيش اللبناني قد أفاد في وقت سابق بأن قوة إسرائيلية اقتربت من نقطة تابعة له في دير ميماس، وألقت قنابل صوتية في محيطها، في تطور ميداني يأتي وسط استمرار التوتر على الحدود الجنوبية للبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ومواصلة التنسيق عبر الآليات المعنية لمتابعة الوضع الميداني ومنع تصعيد التوتر.

وأكد الجيش اللبناني استمرار متابعة التطورات في المنطقة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري، في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار في الجنوب اللبناني.

ويأتي الحادث في سياق أمني حساس تشهده المنطقة الحدودية، مع استمرار تبادل الاتهامات بشأن الخروقات والتحركات العسكرية، فيما يبقى الجيش اللبناني حاضرًا في عدد من المواقع والبلدات الجنوبية لمتابعة التطورات الأمنية.