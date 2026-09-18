أمطار غزيرة تضرب دمياط.. تغيرات جوية وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة دمياط، صاح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق، بالتزامن مع التغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وتراوحت شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، وسط أجواء غائمة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما ظهرت تجمعات لمياه الأمطار في بعض الشوارع والمناطق، مع استمرار حركة المواطنين والسيارات بشكل طبيعي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت اليوم فرصًا لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع أمواج البحر المتوسط قبالة شواطئ دمياط.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تداعيات حالة الطقس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، والتأكد من انتظام حركة المرور بالشوارع.