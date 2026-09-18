حالة مختلفة.. سر تميز حمزة عبد الكريم عن زملائه في برشلونة

أعلن نادي برشلونة خلال الأيام الماضية تجديد عقد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعد التوصل إلى اتفاق يتضمن رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 150 مليون يورو، إلى جانب تحسين الشروط المالية.

حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات الفريق الأول

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن حمزة عبد الكريم، رغم تسجيله ضمن قائمة الفريق الرديف، أصبح مندمجًا في منظومة الفريق الأول، ويشارك بشكل يومي في التدريبات داخل مركز المدينة الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم المصري يحظى بوضع مختلف عن بقية زملائه، خاصة فيما يتعلق بطريقة مغادرته مرافق النادي عقب انتهاء التدريبات.

لماذا يغادر حمزة عبد الكريم تدريبات برشلونة سيرًا على الأقدام؟

يُعد حمزة عبد الكريم اللاعب الوحيد الذي يغادر مرافق برشلونة سيرًا على الأقدام، في الوقت الذي يستخدم فيه معظم زملائه سياراتهم الخاصة.

ويخرج المهاجم المصري من البوابة الأقرب إلى ملعب «تيتو فيلانوفا» التدريبي، ثم يعبر الشارع متجهًا إلى منزله، الذي توفره إدارة برشلونة للاعبين الشباب بعد بلوغهم سن الرشد وانتهاء فترة إقامتهم في أكاديمية «لاماسيا».

ويقيم حمزة عبد الكريم في منطقة سانت خوان ديسبي، القريبة من منشآت النادي، ما يجعله لا يحتاج إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى منزله.

حمزة عبد الكريم يحظى بحب جماهير برشلونة

ويحظى المهاجم المصري باهتمام جماهير برشلونة، حيث يحرص المشجعون المتواجدون حول مرافق النادي على التقاط الصور معه.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، لا يتردد حمزة عبد الكريم في تلبية طلبات المشجعين أو رفض التقاط الصور معهم، ليعيش حياة مختلفة داخل برشلونة، تجمع بين قرب منزله من مقر التدريبات وتواصله المستمر مع الجماهير.