نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة راقية

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة نسرين طافش



تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.



انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ونالت إطلالتها و صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني الغامق واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحهما وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات العصرية التي زادت من أناقتها أيضا.

تعتبر نسرين طافش من نجمات الفن ومشاهير الوطن العربي اللاتي تجذب الأنظار حول أناقتها وإطلالاتها الراقية التي تكشف عن ذوقها الأنيق.

كما تعتمد نسرين طافش على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم بأختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها اللافتة، كما تحرص على تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من أناقتها.

تقوم نسرين طافش أيضا بتنسيق الأحذية والحقائب الراقية التي تحمل توقيع البراندات و دور الأزياء العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من نجوم الفن و المشاهير.

إليكم الصور………..