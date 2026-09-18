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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. تراجع الطماطم والكوسة وارتفاع الليمون

الخضار
الخضار
رحمة سمير

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديثات السوق، مع تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الأصناف.

ويعد سوق العبور أحد أبرز مؤشرات حركة تداول الخضراوات في مصر، وتنعكس أسعاره على حركة البيع لدى التجار والأسواق.

أسواق الخضار والفاكهة

أسعار الطماطم والبطاطس

تراوحت أسعار الطماطم بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وسجلت البطاطس بين 12 و20 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار البصل

تراوح سعر البصل الأبيض بين 13 و18 جنيهًا للكيلو.

وسجل البصل الأحمر بين 13 و16 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

أسعار الكوسة والباذنجان

تراوحت أسعار الكوسة بين 10 و22 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق.

وسجل الجزر بين 10 و20 جنيهًا.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بينما تراوح الباذنجان الرومي بين 3.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

كما سجل الباذنجان الأبيض بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

اسعار الخضار

أسعار الفلفل

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و12 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

وسجل الفلفل الحامي بين 7 و11 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

أما الفلفل الألوان فتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الملوخية والبامية

تراوح سعر الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

وسجلت البامية بين 25 و40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

اسعار الفاكهة والخضار اليوم السبت

أسعار الخيار

تراوح سعر الخيار الصوب بين 9 و15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

وسجل الخيار البلدي بين 9 و13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الثوم والليمون

تراوح سعر الثوم بين 20 و45 جنيهًا للكيلو.

وسجل الليمون البلدي بين 25 و35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أما الليمون الأضاليا فتراوح بين 10 و15 جنيهًا.

الخضار والفاكهة

تكشف أحدث أسعار سوق العبور عن تحركات متفاوتة في أسعار الخضراوات اليوم، مع تراجع أسعار عدد من الأصناف، أبرزها الطماطم والكوسة والفلفل والبامية، مقابل ارتفاع أسعار أصناف أخرى مثل البطاطس والليمون البلدي وبعض أنواع الباذنجان.

الخضراوات أسعار الخضار والكوسة الطماطم الليمون

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