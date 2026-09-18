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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. استقرار البيضاء والبلدي

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 80 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و100 جنيه للكيلو داخل المحال التجارية.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 121 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار بين 90 و150 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 64 و65 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 119 و120 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

 

وتشير الأسعار المعلنة إلى استقرار نسبي في أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، مع اختلاف الأسعار للمستهلك من منطقة إلى أخرى، مقارنة بالأسعار المعلنة في المزرعة والبورصة.

أسعار الفراخ البيضاء الدواجن أسعار الدواجن لأسعار السلع الحكومية

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