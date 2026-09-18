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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شروط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. التفاصيل الكاملة

القرآن الكريم
القرآن الكريم
محمد صبري عبد الرحيم

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التقدم لـ مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2026/ 2027م (مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم سابقًا)، وذلك بداية من يوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر 2026م، ولمدة 15 يومًا.. ولراغبي التقديم الضغط هنا  

وحددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية شروط التقديم وهي:

شروط التقديم لمسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم

أولًا- الشروط العامة للاشتراك في المسابقة:

أن يكون المتقدم للمسابقة من طلاب المعاهد الأزهرية: (ابتدائي - إعدادي – ثانوي)، أو طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف؛ شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، أو طلاب الرواق الأزهري؛ شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية.

ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن (18) عامًا في الأول من أكتوبر 2026م. 

يحق لطلاب: مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط الاشتراك في المستويات الأربعة. 

أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية، فيحق لهم الاشتراك في المستويات: الأول والثاني والثالث فقط. 

ويحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين: الأول، والثاني فقط. 

لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد. 

يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة. 

لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد. 


مراحل المسابقة، وتتضمن المسابقة المراحل التالية:

المرحلة الأولى: الترشيح للاشتراك في المسابقة، ويتم عن طريق الموجه المتابع للمكتب أو للمعهد.

المرحلة الثانية (التصفيات الأولية): تُعقَد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ويرشح الحاصلون على (80) درجة فأكثر للمرحلة الثالثة؛ للتنافس على المراكز الأولى.

المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة): تتم هذه المرحلة بالمناطق لاختيار الفائزين بالمنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، ويكون الطالب فائزًا في حالة حصوله على (90) درجة فأكثر في اختبارات هذه المرحلة.

المرحلة الرابعة (التصفيات النهائية): تتم في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة؛ لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

مستويات المسابقة

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حُسن الأداء وحفظ متن الخريدة البهية كاملًا. 
المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
المستوى الثالث: حفظ (عشرين جزءًا) من القرآن الكريم، ابتداءً من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس. 
المستوى الرابع: حفظ (عشرة أجزاء) من القرآن الكريم، ابتداءً من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس. 
الأوراق المطلوبة

على الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة، تقديم طلب الاشتراك المرفق مع الخبر، ومرفق به المستندات التالية: أولًا- طلاب المعاهد الأزهرية: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + خطاب ترشيح المعهد موقع من (مشرف مادة القرآن الكريم - موجه القرآن الكريم المتابع للمعهد - شيخ المعهد). ثانيًا- طلاب المكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + صورة بطاقة الرقم القومي للمُحَفِّظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من: (مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة - موجه القرآن الكريم المتابع للمكتب - مُحفِّظ المكتب) + إقرار المحفظ بأن الطالب تابع لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر. ثالثًا- طلاب الأروقة الأزهرية: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة+ إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من: (مدير الرواق - منسق الرواق - مُحفِّظ الرواق). 

شروط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم القرآن الكريم

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