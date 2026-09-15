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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2026 / 2027

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
إيمان طلعت

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم (مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم سابقًا) للعام الدراسي 2026م / 2027م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 13 سبتمبر 2026م ولمدة خمسة عشر يومًا.

جاء ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف فضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم ومدير عام شئون القرآن الكريم

الشروط العامة للاشتراك في مسابقة القرآن الكريم 

أن يكون المتقدم من طلاب المعاهد الأزهرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، أو طلاب المكاتب الأهلية والرواق الأزهري شريطة عدم القيد بالمعاهد الأزهرية.

ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر 2026م.

يُتاح لطلاب المرحلة الابتدائية ومكاتب التحفيظ والأروقة الاشتراك في المستويات الأربعة، بينما يقتصر طلاب الإعدادي على المستويات الثلاثة الأولى، وطلاب الثانوي على المستويين الأول والثاني فقط.

يحظر الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد أو التقدم من جهتين مختلفتين في نفس الوقت.

مستويات المسابقة

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا بأحكام التلاوة مع حُسن الأداء، وحفظ متن الخريدة البهية كاملًا.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا (من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس).

المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء (من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس).

مراحل المسابقة

المرحلة الأولى: الترشيح عبر الموجه المتابع للمكتب أو المعهد.

المرحلة الثانية (التصفيات الأولية): تعقد بالمناطق الأزهرية، ويُترشح الحاصلون على 80 درجة فأكثر للمرحلة التالية.

المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة): لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة والعشرة الأوائل (يُعد الطالب فائزًا بحصوله على 90 درجة فأكثر).

المرحلة الرابعة (التصفيات النهائية): تُقام في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة لتحديد المراكز على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة

طلاب المعاهد: أصل شهادة الميلاد + طلب الاشتراك + خطاب ترشيح معتمد من مشرف وموجه القرآن وشيخ المعهد.

طلاب المكاتب الأهلية: أصل شهادة الميلاد + طلب الاشتراك + صورة بطاقة المحفظ + إفادة قيد مدرسي بختم المدرسة + خطاب ترشيح معتمد + إقرار بعدم التبعية لمكتب آخر.

طلاب الأروقة: أصل شهادة الميلاد + طلب الاشتراك + إفادة قيد مدرسي بختم المدرسة + خطاب ترشيح معتمد من إدارة الرواق.

https://2u.pw/paarBN

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم الشروط العامة للاشتراك في مسابقة القرآن الكريم مسابقة القرآن الكريم

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