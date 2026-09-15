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بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة

التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة
التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة
حسام الفقي

 أعلنت وزارة النقل ممثلة في شركة موانئ مصر البحرية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة، وذلك بإستقبال أول سفينة بضائع عامة على أرصفة المحطة وهي السفينة GAMBELLA التابعة للتوكيل الملاحى " دومنيون " وعلى متنها شحنة تقدر بنحو 1460 طن مترى من وحدات بطاريات لنظام تخزين الطاقة حيث تم تنفيذ أعمال استقبال السفينة ورباطها وتفريغ الشحنة وتداولها، في إطار خطة التشغيل التجريبي، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمات بالميناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل البحري وتحويل مصر الي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية، ودعم قدرتها على خدمة حركة التجارة والصناعة واللوجستيات.

 قامت بأعمال التفريغ "شركة السويس للشحن والتفريغ"، إحدى الشركات التابعة للوزارة، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون بين شركات الوزارة، والاستفادة المُثلى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لديها، بما يسهم في دعم وتعزيز كفاءة منظومة العمل.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل أن التشغيل التجريبيي يهدف إلى اختبار كفاءة منظومة العمل بالمحطة بصورة متكاملة، والتأكد من جاهزية الأرصفة والساحات والمعدات والعمالة والأنظمة التشغيلية، إلى جانب قياس معدلات الأداء خلال عمليات استقبال السفن وتفريغ ونقل وتخزين البضائع، بما يدعم كفاءة العمليات ويتيح معالجة أي ملاحظات تشغيلية قبل الانتقال التدريجي إلى التشغيل الكامل .

وأشار إلى أن المحطة أقيمت على ساحة تداول بإجمالي مساحة تبلغ نحو 397 ألف متر مربع، وتضم  (2) أرصفة بحرية بإجمالي أطوال يصل إلى 1200 مترًا طوليًا، وبعمق يصل إلى 18 مترًا، بما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتداول مختلف أنواع البضائع العامة وبضائع الصب كما تبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمحطة نحو 10 ملايين طن سنويًا، بما يسهم في زيادة الطاقة التداولية لميناء السخنة، وتعزيز قدرته على استقبال وتداول البضائع، ودعم حركة التجارة، وخدمة المشروعات الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.

وأكد السيد اللواء بحرى أ.ح/ عبد القادر درويش - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، أن استقبال أول سفينة وبدء التشغيل التجريبي للمحطة يمثلان خطوة مهمة نحو الوصول إلى التشغيل الكامل للمشروع، ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير ميناء السخنة وتعزيز مكانته كأحد الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر.

وأوضح أن المحطة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة، ورفع كفاءة مناولة وتداول البضائع العامة وبضائع الصب، إلى جانب دعم حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية واللوجستية، بما يعزز من دور الميناء في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يأتي المشروع في إطار توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأضاف أن الشركة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال تنفيذ باقي مراحل المشروع، والتي تتضمن إنشاء مستودعات جمركية وتقديم خدمات القيمة المضافة، وصولًا إلى استغلال كامل مساحة المحطة وتحقيق الطاقة التشغيلية المستهدفة، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الفنية والتشغيلية، وبما يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة.

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