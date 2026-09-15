صحة أسيوط: الكشف على 593 مواطناً وتسليم 281 نظارة خلال قافلة بالبداري

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن ختام فعاليات القافلة الطبية المتخصصة في طب وجراحة العيون بقرية "العقال البحري" التابعة للإدارة الصحية بالبداري بمحافظة أسيوط، والتي تمت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، ورئاسة مجلس الوزراء، ومؤسسة "بنك الشفاء المصري".

وأوضح الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن القافلة نجحت في تقديم الخدمة الطبية لـ 593 حالة من أهالي القرية والقرى المجاورة، وأسفرت نتائج الفحوصات عن صرف وإعداد نظارات طبية لعدد 281 حالة بالمجان ، وتحويل للتدخل الجراحي لعدد 95 حالة لتلقي العلاج الجراحي اللازم (علاج المياه البيضاء، الزرقاء، وعيوب الشبكية) على نفقة الدولة.

تأتي هذه القافلة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتور محمد صلاح حافظ، مدير الإدارة الصحية بالبداري، ضمن خطة الدولة للوصول بالخدمات الطبية المتخصصة للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.