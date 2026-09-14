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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر

جامعة أسيوط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر
جامعة أسيوط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر
إيهاب عمر

استقبل الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، في إطار جولتها بين الجامعات المصرية المشاركة، استعدادًا لانطلاق فعاليات الأسبوع، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2026، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة الجامعات والمعاهد العليا المصرية، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع».

وجاء تنظيم مراسم استقبال الشعلة تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، وبحضور الدكتور محمد خلف الله، عضو هيئة التدريس بكلية علوم الرياضة بجامعة المنيا وحامل شعلة أسبوع شباب الجامعات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختلفة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبمشاركة فاعلة من أسرة طلاب من أجل مصر.

وأقيمت مراسم استقبال الشعلة أمام المبنى الإداري بجامعة أسيوط، بمشاركة وفد جامعة المنيا وطلاب جامعتي أسيوط والمنيا، وسط أجواء من الحماس والبهجة، عكست روح الانتماء والتفاعل الإيجابي بين شباب الجامعات المصرية، وما يمثله أسبوع شباب الجامعات من مساحة للتنافس وتبادل الخبرات والتواصل بين الطلاب.

وفي كلمته، رحّب الدكتور أحمد عبدالمولى، بوفد جامعة المنيا وحاملي شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر، متمنيًا لجامعة المنيا التوفيق والنجاح في استضافة وتنظيم فعاليات الأسبوع، وخروجها بالصورة التي تليق بشباب الجامعات المصرية.

وتقدم الدكتور أحمد عبدالمولى بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يوليه من اهتمام ورعاية بالشباب، وحرصه المستمر على دعم إبداعاتهم وتمكينهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة وصناعة المستقبل.

كما وجه رئيس جامعة أسيوط الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه ورعايته للأنشطة والفعاليات الشبابية، كما وجه التحية إلى جامعة المنيا برئاسة الأستاذ الدكتور عصام الدين فرحات، وقياداتها، لاستضافتها هذا الحدث الشبابي، وإلى جامعة أسيوط وجميع القائمين على تنظيم مراسم استقبال الشعلة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن أسبوع شباب الجامعات يمثل منصة مهمة للقاء بين شباب الجامعات المصرية، والتنافس في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، واكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب، فضلًا عن ترسيخ قيم التعاون والانتماء والتنافس الشريف، بما يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة.

ودعا رئيس جامعة أسيوط أبناءه الطلاب إلى المشاركة الإيجابية في فعاليات الأسبوع والاستفادة منها، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، مؤكدًا أن شباب مصر بما يمتلكونه من عقول مبدعة وطاقات واعدة يمثلون ركيزة أساسية في صناعة المستقبل، ومتمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، وأن يخرج الأسبوع بصورة تليق بشباب الجامعات المصرية.

وضمن البرنامج التثقيفي المصاحب لمسيرة الشعلة، شارك طلاب جامعتي أسيوط والمنيا في زيارة إلى قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، للتعرف عن قرب على أحد المشروعات القومية والمنشآت الكبرى، بما يسهم في تعزيز وعي الطلاب بما تشهده الدولة المصرية من مشروعات تنموية، وربط الأنشطة الشبابية والطلابية بقضايا المجتمع ومسيرة التنمية.

جدير بالذكر أن شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، التي استقبلتها جامعة أسيوط اليوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر، تواصل جولتها بين عدد من الجامعات المصرية المشاركة، وصولًا إلى جامعة المنيا، التي تستضيف فعاليات الأسبوع خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع».

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