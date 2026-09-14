القبض على المتهم بدهس 5 أشخاص بسيارته في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة "ملاكى" والسير برعونة والإصطدام بعدد من الأشخاص وإحداث إصابتهم حال سيره بأحد الشوارع بأسيوط.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (5 أشخاص "مصابين بسحجات وجروح متفرقة" - مقيمين بمحافظة أسيوط)، وبسؤالهم قرروا أنه حال تواجدهم بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئوا بقيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة والإصطدام بهم ، مما أدى لحدوث إصابتهم ، وإتهموا قائدها بالتسبب فـى ذلك.



أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح "لا يحمل رخصة قيادة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، دون قصد منه.



تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

