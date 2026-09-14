القبض على لص سرق ملابس من أمام محل بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد جامعى القمامة بسرقة بعض الملابس من أمام المحل المملوك له بمنطقة المطرية بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد صاحب الحساب (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 25 أغسطس المنقضى وحال قيامه بتوصيل بعض الطلبات وتركه كمية من الملابس على الدراجة النارية الخاصة به أمام المحل المملوك له قام أحد جامعى القمامة بمغافلته وسرقتها.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر مقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف بقيامه ببيع الملابس مقابل مبالغ مالية "تم التحفظ عليها".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

