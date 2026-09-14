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رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما تحظي به منطقة الساحل الشمالي الغربي من اهتمام، والحرص على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة، سعياً لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تذخر بها هذه المنطقة الواعدة، ليس فقط فيما يتعلق بالتنمية السياحية، بل تمتد لتشمل مختلف أوجه التنمية والتطوير، وما يتضمن ذلك من المزيد من إقامة العديد من المجتمعات التنموية والعمرانية والإنتاجية على امتداد طول هذا الساحل، جذباً لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض موقف حصر الأراضي  والتخصيصات والتواجدات الواقعة عليها، وكذا موقع الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتوسعاتها، لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيرها العمراني، وذلك في إطار العمل على تنفيذ مخطط متكامل لتنمية لهذه المناطق الواعدة، يتضمن العديد من الأنشطة الاقتصادية، والسياحية، والصناعية، والزراعية، والعمرانية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، فضلا عن اتاحة بنية أساسية تسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من استثماراتهم، استغلالا للفرص والمقومات التي تتمتع بها هذه المناطق، وبما يدعم مختلف أوجه التنمية والعمران.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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