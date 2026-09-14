قوات الاحتلال تحرق عددا من المنازل في بلدة الطيري بجنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن قوات الاحتلال تنفذ تفجيرات في بلدة مجدل زون جنوبي البلاد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية: " قوات الاحتلال تحرق عددا من المنازل في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل".

وفي وقت سابق، تعرضت أطراف حي الدير في النبطية الفوقا اليوم الاثنين لقصف مدفعي متقطع، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الميداني في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي قضاء صور، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة المنصوري على دفعتين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حداثا.