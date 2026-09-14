نص الطلبة برة.. طالب بمدرسة قوص: منعوا تانية بكالوريا من الدخول لتأخرهم دقائق

استغاث عمرو أحمد طالب بمدرسة قوص الثانوية بنين التابعة لإدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا ،في منشور له عبر فيس بوك ، بعد أن قامت المدرسة بمنعه هو وزملاءه من الدخول لتأخرهم لمدة دقائق عن موعد طابور الصباح بسبب المواصلات.



وقال الطالب: وزارة التربية والتعليم أعلنت إن طلاب تانية بكالوريا مطلوب منهم الحضور في المدرسة، وإحنا التزمنا بالحضور ونزلنا المدرسة، فنتمنى إن المدرسة كمان تراعي ظروف الطلاب.

وحكى الطالب قائلا: «اتقال لنا إن موعد الدخول الساعة 7:30 صباحًا ، وصلت الساعة 7:30 ودقايق، وأحاول أدخل من البوابة، ألاقي الأستاذ بيزقني وبيقولي: «عدّى موعد الدخول»!، يعني لو الطالب اتأخر دقيقة أو دقيقتين بسبب المواصلات، يبقى يتمنع من الدخول؟»

ونشر الطالب صورة لعدد الطلاب الموجودين أمام المدرسة بعد منعهم من الدخول و قال: «زي ما أنتم شايفين، ده منظر عدد كبير من الطلاب اللي اتأخروا دقائق بسيطة، وده مش لأنهم مش مهتمين بالحضور، لكن لأن في طلاب بيوتهم بعيدة عن المدرسة ، أنا شخصيًا محتاج تقريبًا نصف ساعة مواصلات من البيت لحد المدرسة، والنهارده خرجت من البيت الساعة 6:55 صباحًا علشان ألحق، ومع ذلك حصلت المشكلة دي ، فالسؤال هنا: لو موعد الدخول 7:30، نطلع من بيوتنا الساعة كام بالظبط؟ خصوصًا إن المواصلات مش دايمًا مضمونة، وممكن يحصل تأخير خارج عن إرادة الطالب».



وقال الطالب: «إحنا مش بنطلب إن التأخير يبقى عادي أو إن الطلاب يتهاونوا في المواعيد، بالعكس، إحنا ملتزمين بالحضور وعايزين ننتظم، لكن بنطلب شوية مرونة في التعامل مع تأخير دقيقة أو دقيقتين، خصوصًا إن في طلاب بيوتهم بعيدة والمواصلات ممكن تتسبب في تأخير بسيط… وفي النهاية، إحنا جايين المدرسة لأن الوزارة قالت إن تانية بكالوريا تحضر، وحضرنا بالفعل، فنتمنى إن التعامل مع الطلاب يكون بشكل يساعدهم على الالتزام بدل ما يجعل الحضور نفسه مشكلة ، تقريبا كدا المدرسة نصها كان برا النهارده».