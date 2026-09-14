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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فجوات بالأرصفة.. محافظ القليوبية يوجه بفحص كوبري ترعة الشرقاوية بـ شبين القناطر لحماية المواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، كوبري ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر، لمتابعة حالته على الطبيعة والوقوف على أبرز الملاحظات الفنية، في ضوء أهمية الكوبري وحاجة المنطقة الماسّة إليه، باعتباره أحد المحاور المهمة التي تخدم المواطنين وتيسر حركة الانتقال.
وخلال الجولة، عاين المحافظ الكوبري وأجزاءه المختلفة، حيث تبين وجود فجوات بأرصفة الكوبري من الجهتين، موجّهًا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم الفني.


وبناءً على توجيهات وزارة الموارد المائية والري، تم غلق الكوبري أمام حركة السيارات كإجراء احترازي، فيما وجّه محافظ القليوبية بعمل فتحة آمنة تسمح بمرور المواطنين والمشاة فقط، بما يضمن استمرار حركة المواطنين وتيسير انتقالهم، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.
كما وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إلى استعجال اللجنة الفنية المختصة من معهد البحوث للنزول إلى موقع الكوبري وإجراء المعاينات والاختبارات والفحوصات اللازمة، للوقوف بشكل دقيق على حالته الإنشائية وتقييم مدى سلامته وصلاحيته، وتحديد الإجراءات الفنية المناسبة للتعامل معه، سواء من خلال أعمال الإصلاح والتدعيم أو التجديد، وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والدراسة الفنية، مع إعداد تقرير فني متكامل يتضمن نتائج الفحص والتوصيات والإجراءات المطلوبة.
وأشاد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الموارد المائية والري، مثمنًا سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المنطقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع الملاحظات الفنية، ودعم جهود المحافظة في توفير الحلول اللازمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن سرعة إجراء الفحص والتقييم تأتي في ضوء الحاجة الماسّة للمنطقة إلى الكوبري، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض نتائجها، حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب وتنفيذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت.
كما وجّه المحافظ بضرورة الالتزام بعدم وجود أي إشغالات أو تعديات على الكوبري، والحفاظ على مسار حركة المواطنين مفتوحًا وآمنًا، مع المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على سلامتهم.
وشدد محافظ القليوبية على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مع ضرورة سرعة التعامل مع نتائج الفحص وتنفيذ ما يلزم من توصيات فنية، بما يحقق أعلى معايير الأمان ويحافظ على احتياجات المنطقة من هذا المرفق الحيوي.

القليوبية محافظ القليوبية جولة تفقدية شبين القناطر مشروعات

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