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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 89 محضرًا وضبط 175 بطاقة تموينية فى حملة بالقليوبية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية تشديد رقابتها على الأسواق والمنشآت التموينية، حيث شنت حملاتها الميدانية المكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على المنظومة التموينية، والتأكد من التزام المخابز بالقرارات المنظمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.


وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 89 مخالفة وتقريرًا ضد المخابز البلدية والأنشطة التجارية المخالفة. 

وجاءت مخالفات التلاعب بالوزن والجودة في مقدمة ضبطيات الحملة، إذ تم تحرير 20 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط ميزانين غير صالحين للاستخدام.


وفي إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإدارية، رصد مفتشو التموين 31 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، و15 تقريرا لعدم نظافة أدوات المعجن، إلى جانب 9 تقارير لعدم وجود قائمة التشغيل، و3 تقارير لعدم وجود سجل المخابز. كما طالت المخالفات الانضباط التشغيلي للأنشطة التموينية، حيث تم تسجيل 4 تقارير لامتناع مخابز عن تسليم بون الصرف للمواطنين، و3 تقارير أخرى لغلق المنشآت في مواعيد العمل الرسمية.
وفي ضربة حاسمة لمحاولات استغلال الدعم، نجحت الحملة في ضبط 175 بطاقة تموينية مجمعة داخل أحد المخابز البلدية، كان يجري استخدامها للاستيلاء على حصص المواطنين بطرق غير مشروعة.


وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


فيما أكدت المديرية استمرار حملاتها المفاجئة بشكل يومي للضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأقوات المواطنين.

القليوبية الخانكة محافظة القليوبية حملات تموينية المخابز البلدية

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