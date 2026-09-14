الأنبا إسطفانوس يرسم ثلاثة كهنة جدد بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا

صلى نيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح بقرية 3 التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية وهم:



- الشماس سميح كامل، كاهنًا على كنيسة الشهيدين مار جرجس وأبانوب والقديسة مريم المصرية بعزبة بشرى الشرقية في مركز الفشن، باسم القس يوئيل.

- الشماس كيرلس عاطف، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بعزبة تلت، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت بقرية ماركو، باسم القس تكلا.

- الشماس شكري شنودة، كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس بنزلة حنا، باسم القس نحميا.

شارك في الصلوات الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.