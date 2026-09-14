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الأنبا إسطفانوس يرسم ثلاثة كهنة جدد بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا إسطفانوس يرسم ثلاثة كهنة جدد بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا

رسامة كهنة جدد
رسامة كهنة جدد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح  بقرية 3 التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية وهم:


- الشماس سميح كامل، كاهنًا على كنيسة الشهيدين مار جرجس وأبانوب والقديسة مريم المصرية بعزبة بشرى الشرقية في مركز الفشن، باسم القس يوئيل.

- الشماس كيرلس عاطف، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بعزبة تلت، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت بقرية ماركو، باسم القس تكلا.

- الشماس شكري شنودة، كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس بنزلة حنا، باسم القس نحميا.

شارك في الصلوات الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن إيبارشية ببا والفشن القداس كهنة

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