النيروز.. الكنيسة القبطية تبدأ عاما جديدا من ذاكرة الشهداء

مع بداية عام قبطي جديد، تستعيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واحدة من أعمق صفحات تاريخها، صفحة الشهداء الذين قدموا حياتهم شهادةً لإيمانهم بالمسيح، ليصبح عيد النيروز مناسبة تجمع بين فرحة البداية الجديدة وذكرى من ثبتوا في الإيمان حتى الموت.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الجمعة الموافق 11 سبتمبر بعيد النيروز، الذي يوافق رأس السنة القبطية وبداية عام 1743 للشهداء، وهو العيد الذي ارتبط بذكرى شهداء الكنيسة القبطية الذين استشهدوا خلال فترات الاضطهاد المختلفة، ولا سيما في عصر الإمبراطور دقلديانوس.

لماذا يُسمى عيد النيروز؟

يرتبط اسم «النيروز» ببداية السنة القبطية، وهو امتداد لتقليد قديم للاحتفال بفيضان النيل، ثم ارتبط في الوجدان القبطي بذكرى الشهداء، فأصبح الاحتفال برأس السنة القبطية مناسبة لتكريم كل من قدموا حياتهم من أجل الإيمان.

وتبدأ السنة القبطية بشهر «توت»، وتُعد السنة الجديدة في التقويم القبطي مرتبطة بعصر الشهداء، ولذلك يُكتب العام القبطي مقرونًا بعدد سنوات الشهداء، وهو ما يعبّر عن تقدير الكنيسة لتضحياتهم واعتزازها بإيمانهم.

يُعد عهد الإمبراطور دقلديانوس من أشد عصور الاضطهاد التي تعرض لها المسيحيون في مصر، ولذلك اتخذت الكنيسة القبطية من سنة 284م، وهي السنة التي اعتلى فيها دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية، بدايةً لتقويمها المعروف بـ«تقويم الشهداء».

وخلال تلك الفترة، تعرض المسيحيون للاضطهاد بسبب تمسكهم بالإيمان ورفضهم تقديم العبادة للإمبراطور أو للآلهة الوثنية، فسقط عدد كبير من الشهداء، وأصبح دمهم شاهدًا على انتشار المسيحية وثبات المؤمنين.

ومن أشهر الشهداء الذين تحتفي الكنيسة بسيرتهم:

القديس مار جرجس:

من أشهر الشهداء في التقليد القبطي، وتروي سيرته تمسكه بالإيمان المسيحي رغم ما تعرض له من عذابات، ولذلك تحتل سيرته مكانة كبيرة في وجدان الأقباط.

من أشهر الشهداء في التقليد القبطي، وتروي سيرته تمسكه بالإيمان المسيحي رغم ما تعرض له من عذابات، ولذلك تحتل سيرته مكانة كبيرة في وجدان الأقباط. القديسة دميانة والأربعون عذراء:

تُعد القديسة دميانة نموذجًا للشهادة والثبات، إذ تمسكت بإيمانها المسيحي، كما ارتبط اسمها بسيرة الأربعين عذراء اللواتي شاركنها طريق الشهادة.

تُعد القديسة دميانة نموذجًا للشهادة والثبات، إذ تمسكت بإيمانها المسيحي، كما ارتبط اسمها بسيرة الأربعين عذراء اللواتي شاركنها طريق الشهادة. القديس مار مينا العجايبي:

أحد أشهر شهداء الكنيسة القبطية، وتحتفل الكنيسة بتذكاره وتروي سيرته كأحد الذين تمسكوا بالمسيح حتى الاستشهاد.

أحد أشهر شهداء الكنيسة القبطية، وتحتفل الكنيسة بتذكاره وتروي سيرته كأحد الذين تمسكوا بالمسيح حتى الاستشهاد. القديس أبو سيفين:

ويُعرف أيضًا بالقديس مرقوريوس، وهو من أبرز الشهداء في التاريخ القبطي، واشتهر بثباته في الإيمان وشجاعته في مواجهة الاضطهاد.

ورغم ارتباط العيد بذكرى الشهداء، فإن الكنيسة لا تنظر إلى النيروز باعتباره مناسبة للحزن، بل تراه عيدًا للحياة والانتصار والثبات في الإيمان.

البلح والجوافة

ولهذا تحرص الكنائس في مختلف الإيبارشيات على إقامة صلوات وقداسات واحتفالات خاصة بالنيروز، كما تنتشر مظاهر الفرح بين الأطفال والشباب والأسر القبطية، وتظهر رموز مرتبطة بالعيد، وعلى رأسها البلح والجوافة، بما تحمله من دلالات مرتبطة بثمار الشهادة والحياة.

ويأتي عيد النيروز في كل عام ليجدد أمام الأجيال الجديدة سِيَر الشهداء، ويؤكد أن الإيمان الذي عاشوا من أجله لم يكن مجرد تاريخ، بل تراثًا روحيًا تتوارثه الكنيسة جيلًا بعد جيل.

ومع انطلاق عام 1743 للشهداء، تستقبل الكنيسة القبطية عامًا جديدًا وهي تستحضر أسماء الذين سبقوا، وتستمد من سيرتهم دعوة إلى الثبات والمحبة والتمسك بالإيمان، ليظل «عيد الشهداء» شاهدًا على تاريخ الكنيسة وذاكرتها الروحية.