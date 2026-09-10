رئيس هيئة الاستثمار : حريصون على التواصل المباشر مع المستثمرين

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مائدة مستديرة نظمها أحد البنوك في الإمارات بمقره في دبي، بحضور عدد من عملاء البنك من المستثمرين والشركات المهتمين بالتعرف على مناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب مستثمرين قائمين بالسوق المصري الراغبين في التوسع.

وفي كلمته الترحيبية، استعرض الدكتور محمد عوض جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدًا حرص الهيئة على التواصل المباشر مع المستثمرين، والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية، والاستماع إلى خطط الشركات وتطلعاتها والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها.

وجاء تنظيم المائدة المستديرة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وأحد البنوك في الإمارات في 14 ديسمبر 2025، والتي تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتوفير حلول مصرفية وتمويلية للمستثمرين، والاستفادة من شبكة البنك الدولية في الترويج لبيئة الأعمال والحوافز المصرية، ومن بينها الرخصة الذهبية.

وشهد اللقاء عرضًا قدمه أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، تناول تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومقوماتها وفرصها في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل الإمداد، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد، والهندسة والمنسوجات والسيارات والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، والتعليم والصحة والسياحة والضيافة.

كما تناول العرض الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بمختلف مراحل المشروع، بما يسهم في تسهيل إجراءات التأسيس والتوسع وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع المستثمرين حول فرص الاستثمار والحوافز والإجراءات، إلى جانب التعرف على خطط التوسع المستقبلية للمستثمرين القائمين بالسوق المصري.