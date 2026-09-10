مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر.. طرح 18 سلعة أساسية خلال سبتمبر

تواصل الدولة جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع خطة زمنية تمتد لعدة أشهر لضمان استمرار إتاحة المنتجات الأساسية للأسر المصرية.

بدء المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار

قال كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار بدأت اليوم، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة والحد من الأعباء المعيشية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة فهمي على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تتضمن توفير أكثر من 12 سلعة أساسية في مرحلتها الحالية، على أن يرتفع عدد السلع المشمولة إلى 18 سلعة خلال شهر سبتمبر الجاري.

6 أشهر لضمان استمرار توفير السلع

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن المبادرة من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، حتى شهر مارس المقبل، وفق خطة زمنية وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن استمرار طرح السلع الأساسية أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى شهر رمضان.

وأكد أن الخطة تستهدف الحفاظ على توافر المنتجات الأساسية بصورة مستمرة، بما يسهم في دعم الأسر المصرية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

الأرز والسكر والبقوليات ضمن السلع المطروحة

وتشمل المبادرة عددًا من السلع والمنتجات التي تمثل احتياجات يومية للأسر، وفي مقدمتها الأرز والبقوليات والسكر، إلى جانب الألبان والأغذية والمنتجات المعلبة والمنظفات، فضلًا عن مجموعة أخرى من السلع الغذائية والاستهلاكية.

صب

ولفت كريم صبري إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل نحو 284 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعمل على توفير السلع المشمولة بالمبادرة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع منافذ إتاحة السلع الأساسية، وضمان وصول المنتجات إلى المواطنين، بما يدعم إجراءات تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.