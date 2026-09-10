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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راندا البحيري توجه الشكر للتمريض بعد وعكتها الصحية

راندا البحيري
راندا البحيري
سارة عبد الله

وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة شكر لقطاع التمريض بعد تعافيها من وعكتها الصحية.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: "ممرضين وممرضات مصر حبيت أشكركم من قلبي فيه مثل عندكم بيقول ((محدش بيعرف قيمة التمريض إلا اللي دخل الرعاية المركزة)) بس انا والله كنت عارفه قيمتكم من قبل ما أخش العناية و من قبل اي حاجة و طول عمري كنت بحترم جدا قسم التمريض الدكتور بيعمل شغله كله  وبيسلمه للتمريض، والممرض يا إما بيوصل الحالة لبر الأمان يا إما بجد عادي ممكن يهمل فيها جوا المستشفي لو هو حد وحش و تلاقي المريض حالته تسوء أنا بشكر اللي قابلوني في رحلتي و يارب ما أشوفكم تاني غير في أفراح عيالكم ان شاء الله".

وقالت راندا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: عايزة أشكركم جدًا جدًا على اللي حصل الفترة اللي فاتت، الحمد لله إن أنا خرجت من المستشفى، كانت تاني عملية ويا رب يا رب تكون آخر واحدة بقى، تاني عملية في وقت قصير جدًا.


وأضافت: شكرًا على دعائكم وعلى أمنياتكم الحلوة الجميلة، وطبعا شفت رسايلكم وشفت قد إيه ناس كتير جدا كانت بتبعت لي وبتكتب لي كومنتات كويسة، بشكركم جدا طبعا الحياة ما بتوقفش ولازم تستمر، فأنا خرجت من المستشفى من كام يوم، لسه من حوالي تلات أربع أيام وابتديت أتحسن يعني.

وتابعت راندا البحيري قائلة: دلوقتي أنا في مطار القاهرة الدولي، اتحسنت نوعا ما بشكل كبير، ادعوا لي، ادعوا لي إن شاء الله إن أنا أتحسن أكتر وما شوفش شر أبدا، وإن شاء الله هستنى تعليقات صحابي اللي في قطر وفي الدوحة بالذات كلهم هنا في الفيديو ده، رايحة أعمل حاجة كده سريعة إن شاء الله وأرجع تاني القاهرة، وأشوفكم على خير وبحبكم جدا جدا وميرسي ليكم جميعا.

راندا البحيري التمريض مطار القاهرة

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