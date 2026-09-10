أشرف زكي يوجه بترميم مدفن نقابة المهن التمثيلية

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بترميم مدافن النقابة، الواقعة بجوار مسجد سيدي أبو العطاء السكندري.

وكشف الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن متابعته عمليات الترميم بناء علي تعليمات الفنان أشرف زكي.

وكان قد اجتمع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنان ياسر جلال مع عدد من المنتجين لمناقشة تعديلات تخص حق الاداء العلني.





ووجه الدكتور أشرف زكي الدعوة لعدد كبير من منتجي الدراما التلفزيونية، للاتفاق مع منتجي مسلسلات الدراما التليفزيونية على سداد مبلغ مقطوع مباشرةً إلى جمعيتي مؤلفي الدراما العربية وأبناء فناني مصر، مقابل التنازل عن حق الأداء العلني.