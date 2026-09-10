بتكليف من الرئيس.. وزير الكهرباء :دعم السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية والحرارية

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور المعتصم ابراهيم احمد علي، وزير النفط والطاقة السوداني والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور السفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، وتم عقد اجتماعا، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، لمتابعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خط الربط المصري السوداني، وبحث السبل والآليات المطلوبة لتدريب فرق العمل وبرامج اعادة التأهيل وبناء القدرات والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة بناء الشبكات الكهربائية وتوفير التغذية الكهربائية للتجمعات السكانية والصناعية والزراعية.

تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون والعمل المشترك لإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في السودان ومتطلبات تنفيذ الخطة العاجلة في بعض المناطق لتوفير الكهرباء اللازمة للوفاء بمتطلبات الزراعة، والعمل على إعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية وعدد من المحطات الحرارية ومحطات المحولات، وتم استعراض مستجدات العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصري السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، واستقبال فرق العمل لتدريبها وتأهيلها للقيام بتنفيذ الأعمال في المراحل المتبقية من المشروع، وتنفيذ برامج تدريب خاصة لإعادة التأهيل وبناء القدرات ووضع خطة عمل مشتركة للاستعانة بخبرات قطاع الكهرباء في مصر في تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية، في ضوء عمليات التخريب الممنهج التي تعرضت له خلال الفترة الماضية.

قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك تكليف دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم في مجالات الكهرباء والطاقة للأشقاء في السودان، مؤكدا العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والخبرات المتراكمة في مجالات إعادة التأهيل والبنية التحتية، مشيرا إلى بحث تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الطاقة السوداني من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة ووحدات الدعم المتنقلة والمساعدة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وغيرها من الإجراءات لتوفير التغذية الكهربائية الكافية في العديد من المناطق، سيما في شمال البلاد، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمرافق الحيوية.

أكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل من خلال المختصين في البلدين، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر في تقديم الدعم اللازم، من خلال التعاون والتنسيق مع الأشقاء في السودان في إطار خط الربط القائم وإمدادهم بالكهرباء اللازمة، مؤكدا الاستعداد لتلبية الطلبات فيما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، موضحا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة، وكذلك استمرار البرامج التدريبية للأشقاء في جمهورية السودان بما يضمن توفير التغذية الكهربائية والوفاء بالمتطلبات في إطار الأولويات التي يتم تحديدها من قبل الأشقاء.