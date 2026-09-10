مسؤول إماراتي : تعاون وثيق مع مصر والقوات المسلحة.. ومعرض العلمين منصة مهمة للوصول إلى الأسواق الإفريقية

أكد سعيد المنصوري، مستشار المعارض العسكرية والدفاعية في مجموعة "أدنيك"، عمق التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيداً بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية وفي القلب منها القوات الجوية في توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنجاح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الإماراتية للمشاركة بقوة في فعاليات المعرض وعرض منتجاتها وقدراتها.

وقال المنصوري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، إن الحكومة المصرية والقوات المسلحة ووزارة الدفاع والقوات الجوية قدمت كل الإمكانيات لإنجاح المعرض، موجهاً الشكر والتحية إلى الجانب المصري على ما وفره من دعم وتسهيلات للمشاركين.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والمصرية، خاصة أن السوق المصرية تعد بوابة مهمة للوصول إلى الأسواق الإفريقية، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية تنظر إلى المشاركة في معرض العلمين باعتبارها فرصة للتعاون والمساهمة في فتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية.

وأوضح أن مجموعة "أدنيك" تنظم الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بهدف دعم الشركات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في المعرض واستعراض مختلف منتجاتها وقدراتها.

وأشار إلى أن الجناح الإماراتي تبلغ مساحته نحو 870 متراً مربعاً، وهي مساحة تقارب ضعف مساحة الجناح في الدورة الأولى، كما شهدت المشاركة الإماراتية زيادة في عدد الشركات الوطنية المشاركة، في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في هذا الحدث الدولي.

ولفت إلى أن التسهيلات المقدمة للمشاركين شهدت تحسناً مقارنة بالدورة الأولى، معرباً عن اعتقاده بأن الدورة الثالثة من المعرض ستشهد أيضاً مشاركة إماراتية قوية، بما يعكس تنامي التعاون بين البلدين وتطور مستوى المشاركة الإماراتية في المعرض.

وأوضح أن من بين المنتجات التي تستعرضها الشركات الإماراتية في الجناح طائرة "Generation 5"، التي جرى تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات، بما في ذلك أنظمة التسليح والصواريخ والقنابل المركبة عليها، بما يعكس التطور الذي وصلت إليه الصناعات الإماراتية وقدرتها على تقديم منتجات متكاملة في مجالات الطيران والدفاع.

وأشار إلى أن فريق الفرسان الإماراتي يشارك أيضاً في العروض الجوية الحية بالمعرض، لافتاً إلى أن الفريق أصبح من الفرق الدولية المعروفة، وهو ما يمثل أحد عوامل قوة المشاركة الإماراتية ويضيف بعداً مهماً للحضور الإماراتي في فعاليات المعرض.

وأكد المنصوري أن هذه العوامل مجتمعة تعزز فرص نمو معرض العلمين عاماً بعد عام، ليصبح واحداً من المعارض الكبرى المتخصصة في الطيران والفضاء على مستوى العالم.

وقال إن الجناح الوطني الإماراتي شهد خلال فعاليات المعرض زيارات رفيعة المستوى، شملت وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية وعدداً من كبار الضباط، إلى جانب وفود عسكرية رسمية عديدة من دول مختلفة، موضحاً أن هذه الزيارات عكست وجود تفاعل قوي واهتمام كبير بما تعرضه الشركات الإماراتية من منتجات وتقنيات.

وأضاف أن اللقاءات التي شهدها الجناح شملت مباحثات بين الوفود والشركات المشاركة، إلى جانب اجتماعات ثنائية لبحث فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن التفاعل مع الجناح كان قوياً للغاية.

وأوضح أن اليوم الثاني من المعرض شهد توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب المصري، بما يعكس ترجمة المشاركة في المعرض إلى خطوات عملية لتعزيز التعاون بين الشركات في البلدين.

وأشار إلى أن الاجتماعات الثنائية تُعقد بصورة يومية، حيث تشهد المشاركة الإماراتية ما لا يقل عن 10 إلى 12 اجتماعاً يومياً، بما يؤكد حجم الاهتمام الذي يحظى به الجناح والشركات الإماراتية المشاركة.