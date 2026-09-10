ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إصابتها بمرض السكري، مشاركة نتيجة تحاليلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: “لأي حد دايقني في يوم من الأيام او اي حد وقفني عن شغلي و قطع رزقي او اي حد ظلمني و كتب عني حرف بالباطل ارتاح أنا عييت خلاص وعييت بسيبكوا”.

وتابعت: “شكرا علي كل لحظه ظلم و قهره أنا حسيت بيها، شكرا علي كل لحظه كنت داخله فيها حرب مع حد من غير سبب وكل ذنبي النجاح والعطاء الي مالوش حدود للناس كلها جالي سكر خلاص حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد عاداني بدون سبب او أذاني”.

وكانت قد أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل حول صورة البوستر الدعائي لمسلسل“عشماوي” المقرر عرضه رمضان ٢٠٢٧ بطولة الفنان محمد رمضان.

ووجهت ريهام سعيد رسالة للفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها على “فيسبوك”: "ماينفعش أبدا تبقي ورا محمد رمضان إنتي قدام أي حد لو نسيتي تاريخك وأعمالك أفكرك".