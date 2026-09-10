الاتحاد الإنجليزي يغرم أليسون حارس مرمى ليفربول بمبلغ 8,000 جنيه إسترليني

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم أليسون حارس مرمى ليفربول بمبلغ 8,000 جنيه إسترليني بسبب سلوكه غير الرياضي.

وذلك بسبب تصرف البرازيلي أليسون حيث قام بركل لوحة التبديل الإلكترونية الخاصة بالحكم الرابع بعنف بالقرب من النفق المؤدي لغرف الملابس بعد نهاية مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وشهدت مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست التى أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موقفا غريبا.

البداية عندما دخل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول فى نوبة من العصبية في لقطة ضربة الجزاء التى احتسبت ضد الريدز لصالح فريق نوتنجهام فورست.

وعقب نهاية مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست وأثناء خروج أليسون بيكر من الملعب قام بركل لوحة التبديلات من شدة غضبه.

تفاصيل موقعة أليسون مع لوحة التبديلات

وأشارت تقارير إعلامية أن سبب دخول البرازيلي أليسون بيكر فى نوبة من العصبية أن فريق ليفربول كان يجهز تبديلات على الخط لكن لوحة التبديلات ضربها عطل مفاجئ وبسببها تأخر إجراء التغييرات بشكل أثار غضب الحارس البرازيلي.

وذكرت التقارير أن مدرب ليفربول اشتكى من عدم القدرة على إجراء التبديلات رغم إخطاره بها قبل إحتساب ركلة جزاء ضد فريق ليرفبول الإنجليزي.

لفتت التقارير إلى أن فريق نوتنجهام استغل تأخر إجراء التبديلات لفريق ليفربول وقام لاعب نوتنجهام برمى كرة التماس بسرعة ولم تكن هناك أى تغطية دفاعية وفي تلك اللحظة أليسون دخل على قدم مهاجم فورست والحكم احتسب ضربة جزاء.

أكدت التقارير أن البرازيلي أليسون بيكر دخل في نقاش مع حكم اللقاء وإعتراض على القرار كما أشهر حكم اللقاء إنذار فى وجه حارس ليفربول.

ووشددت التقارير على أنه عقب إنتهاء المباراة بالتعادل 2-2 وأثناء خروج البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول من الملعب قام بركل لوحة التبديلات.