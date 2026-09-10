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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن تفاصيل إصابات اللاعبين ومدة غيابهم عن المشاركة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق الأول ومدة غيابهم عن المشاركة مع الفريق.

وقال مدير الكرة وفقًا لما ورد من الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، موضحًا أن إصابة محمود جهاد عبارة عن كدمة في عظمة الحوض تسببت في آلام لحظية، لكنها لا تعيقه عن المشاركة في المباريات.

وأضاف: "محمد السيد سيغيب في حدود 20 يومًا بعد إصابته في مشطيات القدم خلال مباراة أبو قير للأسمدة، ولا علاقة لهذه الإصابة بالإصابة السابقة، كما أن حكم مباراتنا الأخيرة لم يوفر الحماية الكافية للاعبين، حيث تعرضوا للضرب المبرح والمتكرر، مما تسبب في إصابة عدد منهم".

وأوضح مدير الكرة أن أن عمرو ناصر مهاجم الفريق يحتاج إلى نحو 20 يومًا قبل العودة إلى التدريبات الجماعية

الزمالك يعود للتدريبات اليوم 

يعود نادي الزمالك للتدريبات اليوم، الخميس، بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، الأربعاء، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد  القاهرة الدولي.

الزمالك نادي الزمالك عبدالناصر محمد محمود جهاد محمد السيد

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