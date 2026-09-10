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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام معسكر حكمات كرة القدم بمشاركة 60 حكمة

حكمات كرة القدم
حكمات كرة القدم
إسلام مقلد

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، فعاليات معسكر إعداد حكمات كرة القدم بمشاركة 60 حكمة، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

ويعتبر هذا المعسكر، استعداداً لاستقبال منافسات الموسم الكروي الجديد للكرة النسائية، إضافة إلى أنه ضمن برامج وإستراتيجية خطة تطوير منظومة التحكيم المصري لرفع المستوى الفني والبدني والثقافة التحكيمية للحكام.

تدريب الحكام على التعامل مع الحالات التحكيمية

كما استهدف المعسكر تدريب الحكام على التعامل مع الحالات التحكيمية المختلفة، وتوحيد القرارات والتفسيرات، الخاصة بقانون اللعبة، بما يضمن وجود أكبر عدد ممكن من الحكمات الجاهزات طوال الموسم، إضافة إلى اختبارات فيديو تيست، مع الاستعانة بلاعبين هواة وتطبيق كل التعليمات والتوضيحات والتوجيهات داخل الملعب، مع تركيب بعض الحالات داخل منطقة الجزاء، بالتنسيق مع حكم الساحة والمساعدين، وكيفية التمركز والتحرك وقراءة اللعب بشكل صحيح، وسرعة اتخاذ القرار داخل وخارج منطقة الجزاء.

التركيز والالتزام

ومن جانبه، أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام أهمية التركيز والالتزام للاستفادة الكاملة من فعاليات المعسكر، إضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل منظومة التحكيم.

وحاضر في فعاليات المعسكر كل من: عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، والسيد مراد وأيمن دجيش ومحمد الحنفي وهاني عبدالفتاح وهيام بركة، أعضاء اللجنة، إلى جانب محمد أبوخاطر ومحمد طه مسئولي اللياقة البدنية.

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