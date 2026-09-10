جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية الإعلام.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، عن فتح باب الترشح على منصب عميد كلية الإعلام للبنين بالقاهرة، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة باختيار القيادات الجامعية.

وناشدت جامعة الأزهر، أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح للمنصب إلى التقدم بطلباتهم إلى لجنة القيادات العليا بمكتب رئيس الجامعة، مرفقًا بها عدد من المستندات والبيانات المطلوبة.

وتضمنت المستندات المطلوبة لشغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، تقديم، طلب ترشح موضحًا به البيانات الشخصية والوظيفة الحالية ووسائل التواصل، إلى جانب أصل بيان الحالة الوظيفية معتمدًا ومختومًا من الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس، موضحًا به الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات.

كما اشترطت جامعة الأزهر، تقديم شهادة قانونية معتمدة من الإدارة القانونية بالجامعة، توضح موقف المتقدم من الإحالة إلى مجالس التأديب أو توقيع جزاءات تأديبية أو الإحالة إلى التحقيق، فضلًا عن تقديم السيرة الذاتية باللغة العربية، متضمنة الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية والتعاون الخارجي والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.

وشملت المستندات كذلك تقديم خطة عمل للمرشح تتضمن مقترحاته بشأن تنمية وتطوير الكلية، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي سارية بالملف الرئيسي فقط.

وأوضحت الجامعة أن الملفات المقدمة من المرشحين لا تسترد، مع ضرورة إرفاق 7 صور من أصل الملف، والالتزام بالترتيب المحدد للأوراق، مشيرة إلى أنه يجوز تقديم الطلب من المرشح شخصيًا أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

وحددت الجامعة الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر 2026 لتقديم طلبات الترشح، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، مؤكدة أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد.

ويأتي فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الإعلام للبنين بالقاهرة ضمن إجراءات جامعة الأزهر لاختيار القيادات الأكاديمية والإدارية القادرة على دعم مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء داخل الكليات.

