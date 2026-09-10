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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
ريهام قدري

عادت صور الفنان أحمد فهمي وطليقته أميرة فراج إلى الواجهة، بالتزامن مع تصدر اسم الأخيرة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات فهمي الأخيرة عن علاقتهما.

وكان أحمد فهمي قد تحدث بصراحة عن أكثر شخص يرى أنه تسبب في إيذائه نفسيا، مؤكدا خلال لقائه مع ناديا الزعبي في برنامج «تحت الضغط» أن طليقته أميرة فراج كانت أكثر شخص تعرض للأذى بسبب بعض مواقفه.

وقال فهمي: «أكتر حد أنا آذيته أميرة فراج طليقتي»، موضحا أن زواجهما في سن صغيرة كان من العوامل التي أثرت على علاقتهما.

ومع انتشار تصريحاته، أعاد رواد مواقع التواصل تداول صور جمعت أحمد فهمي وأميرة فراج خلال فترة زواجهما، لتستعيد علاقتهما السابقة اهتمام الجمهور من جديد، خاصة بعد حديثه عن تفاصيل التجربة وتأثير بعض مواقفه عليها.

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بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

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