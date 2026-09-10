دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

أثارت دان آدم، زوجة حسام حسن، حالة من الجدل بعد رسالة كشفت خلالها عن تفاصيل جديدة بشأن أزمتها الأسرية، مؤكدة أنها حاولت الوصول إلى نهاية هادئة وودية حفاظا على أبنائها، إلا أنها واجهت، بحسب ما ذكرت، الرفض في كل مرة.

وكتبت دان آدم عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «طلبت أن تكون النهاية بالود من أجل أولادي، وكل مرة أواجه بالشر والرفض».

وأضافت في رسالتها أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد ترى فيها حلا سوى اتخاذ إجراءات قانونية، قائلة: «ولأول مرة سأضطر للجوء إلى المحاكم لأخذ حريتي».

وتفاعل عدد من المتابعين مع رسالة دان آدم، خاصة بعدما أشارت إلى أنها حاولت إنهاء الخلافات بشكل ودي من أجل مصلحة أبنائها، قبل أن تتجه، وفقا لما أعلنته، إلى المسار القانوني.

يذكر أن دان آدم هي زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وقد أثارت رسالتها الأخيرة تساؤلات واسعة بين متابعيها حول طبيعة الأزمة التي تمر بها، وما إذا كانت تشير إلى اتخاذ إجراءات رسمية خلال الفترة المقبلة.