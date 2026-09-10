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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل النوم في أيام الدراسة.. أفضل عشاء تقدميه لطفلك ليستيقظ نشيطا

عشاء الاطفال
عشاء الاطفال
ريهام قدري

مع بداية الدراسة، تبحث كثير من الأمهات عن وجبات عشاء تساعد أطفالهن على النوم بشكل جيد، وفي الوقت نفسه تمنحهم الشعور بالشبع دون أن تسبب ثقلًا أو اضطرابًا في المعدة.

ويعد اختيار وجبة العشاء وتوقيت تناولها من الأمور المهمة ضمن روتين النوم الصحي للطفل، إذ يفضل عدم تناول وجبة كبيرة وثقيلة مباشرة قبل النوم.

ماذا تقدمين لطفلك على العشاء؟

يمكن أن تحتوي وجبة العشاء على مصدر للبروتين مثل البيض أو الدجاج، مع مصدر مناسب من النشويات مثل الخبز أو الأرز أو البطاطس، إلى جانب الخضراوات.

ومن الاختيارات البسيطة والمناسبة: بيضة مع الخبز البلدي والخيار، أو قطع من الدجاج المشوي مع البطاطس والخضراوات، كما يمكن تقديم الزبادي مع الفاكهة والشوفان للأطفال الذين يفضلون وجبة خفيفة.

ابتعدي عن هذه الأطعمة قبل النوم

ويفضل تجنب تقديم الوجبات الدسمة والمقلية والكميات الكبيرة من الحلويات قبل النوم، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مع الحرص على أن يحصل الطفل على وجبته قبل موعد النوم بوقت كاف.

ولا توجد وجبة واحدة تضمن نوم الطفل بمفردها، لكن العشاء المتوازن مع مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة يساعدان على تكوين روتين صحي خلال أيام الدراسة.

أفكار سريعة لعشاء المدرسة

- بيضة + خبز بلدي + خيار.
- دجاج مشوي + بطاطس + خضار.
- زبادي + موز + شوفان.
- جبنة بيضاء + خبز + خضراوات.
- مكرونة بكمية معتدلة + مصدر بروتين.

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