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أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.. تراجع 5 جنيهات والفراخ البيضاء تبدأ من 66 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.. تراجع 5 جنيهات والفراخ البيضاء تبدأ من 66 جنيهًا

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع والأسواق اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 ، بعد موجة من الارتفاعات شهدتها الأسعار منذ بداية سبتمبر الجاري، وسط وفرة في الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق.

وسجّل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 66 جنيهًا في المزارع، بانخفاض قدره 5 جنيهات، بينما تراوح سعرها في الأسواق بين 75 و80 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه للخروج من المنظومة.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق عند وصولها إلى المستهلك بين 78 و85 جنيهًا.

وشهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية موجة من التراجع نتيجة زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج التي جاءت نتيجة قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر، عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس حاليًا على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية.

أسعار الدواجن البيضاء

تحرّك سعر كيلو الدواجن البيضاء خلال الفترة الماضية من مستوى 57 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 69 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 57 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 59 جنيهًا، وبعدها إلى 65 جنيهًا، ووصل حاليًا إلى 68 جنيهًا.

إنتاج الدواجن في مصر

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، ما مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات.

كما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات، بينما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض «شركات» بين 18 و19 جنيهًا، بينما سجل سعر كتكوت ساسو نحو 16 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي الحر بين 14 و15 جنيهًا، فيما سجل كتكوت الفيومي نحو 14 جنيهًا.

وسجل سعر البط المسكوفي نحو 25 جنيهًا، وكذلك البط المولر 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر البط البيور نحو 20 جنيهًا.

وسجل سعر السمان عمر أسبوعين نحو 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

تراوح سعر كيلو الأوراك بين 85 و90 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو البانيه بين 220 و240 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 140 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو أجنحة الدواجن بين 50 و60 جنيهًا.

وبلغ سعر زوج الحمام نحو 160 جنيهًا، بينما تراوح سعر البط بين 140 و160 جنيهًا.

وسجل سعر الأرانب نحو 150 جنيهًا.

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