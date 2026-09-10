استقرار المعدل العام للأسعار لشهر اغسطس 2026

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (289.8) نقطة لشهر اغسطس 2026، محافظاً على المستوى العام لإسعار شهر يوليو 2026.

ترجع أسباب الاستقرار لوجود انخفاضات وارتفاعات لاسعار سلة السلع المكونه للرقم القياسي فظهر انخفاض لأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، الخضروات بنسبة (-7.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.7%) لشهر اغسطس 2026 مقابل (13.0%) عن شهر يوليو 2026.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اغسطس 2026 مقارنة بشهـر يوليو 2026):

1. سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%) .... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%) ،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.7%).

2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (12.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).

3. سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.4%) .

4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.3%).

5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.8%).

6. سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).

7. سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).

8. سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.5%).

9. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.0%) .

التغير السنوي (شهر اغسطس 2026 مقارنة بشهر اغسطس 2025):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (6.5%) بسبب : ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (8.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (27.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (5.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.6%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (14.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.7%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (14.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (8.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (15.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.7%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (10.8%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعاً قدره (33.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (28.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (12.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (22.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً قدره (14.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (18.2%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.2%) بسبب ارتفاع مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (18.9%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.2%) .

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (24.9%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (9.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (15.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.9%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (12.7%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (20.5%) .