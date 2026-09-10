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كرامة المعلم خط أحمر.. وزير التعليم يرد اعتبار مديرة مدرسة القليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كرامة المعلم خط أحمر.. وزير التعليم يرد اعتبار مديرة مدرسة القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» واقعة تكريم مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارتها واقعة هجوم محافظ القليوبية عليها خلال زيارته للمدرسة، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا، قبل أن يتدخل وزير التربية والتعليم لتكريم المديرة والتأكيد على تقدير دورها وجهودها.

وزير التعليم يرد اعتبار مديرة المدرسة

وجاء تكريم مديرة المدرسة ليبعث برسالة واضحة بشأن تقدير الوزارة للعاملين في المنظومة التعليمية، خاصة بعد الواقعة التي تعرضت خلالها المديرة لانتقادات حادة من محافظ القليوبية أثناء جولته التفقدية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود المديرة، مؤكدًا أهمية تقدير القيادات والعاملين داخل المدارس، ودعمهم في أداء رسالتهم التعليمية، بما ينعكس بشكل مباشر على انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا

وكانت واقعة توبيخ مديرة المدرسة خلال زيارة المحافظ قد أثارت حالة من الجدل والتفاعل، خاصة مع تداول تفاصيل ما حدث على نطاق واسع، وسط مطالب بضرورة التعامل مع العاملين في المنظومة التعليمية بصورة تحفظ مكانتهم وتدعمهم في أداء مهامهم.

ويأتي تكريم المديرة من جانب وزير التربية والتعليم ليؤكد حرص الوزارة على دعم العاملين بالمدارس، وتقدير الجهود المبذولة لخدمة الطلاب، مع التأكيد على أهمية معالجة أي ملاحظات أو أوجه قصور من خلال القنوات الرسمية وبما يحفظ كرامة جميع العاملين.


 

الابلة صالحة مديرة مدرسة القليوبية تكريم وزير التعليم لمديرة مدرسة القليوبية

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