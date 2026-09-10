التعبئة والإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.5%

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في أغسطس مقارنة بـ 14.9% في يوليو.

في سياق آخر، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الاثنين 15 / 6 / 2026، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2025، حيث بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 586.1 ألف عامل في عام 2025 مقابل 620.1 ألف عامل فى عام 2024، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 5.5%.