محافظ قنا يتابع مع وفدي التخطيط والاتصالات مستجدات مشروعات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

التقى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفد وزارتي التخطيط والاتصالات، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة قنا، للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة معدلات إنجاز المشروعات المشاركة ضمن الدورة الحالية للمبادرة.

ضم الوفد كلا من: الدكتور محمود فؤاد، والمهندس محمد مصطفى، مقيمي وزارة التخطيط، والمهندس خالد فاروق، ممثل وزارة الاتصالات، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بمحافظة قنا.

واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء، مجموعة من أفكار المشروعات المبتكرة التي تم تصعيدها للجنة العليا لتقييمها ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي شملت مشروعات تنموية وخدمية تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقات البديلة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الأخضر، وفق معايير الاستدامة البيئية والتحول الرقمي التي تتبناها الدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأكد الببلاوي أهمية تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية لدعم المبتكرين وأصحاب المشروعات الخضراء، بما يسهم في توفير حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية، ويعزز من فرص المحافظة في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ قنا بتقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات، لضمان ظهورها بأفضل صورة ممكنة خلال التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد وزارتي التخطيط والاتصالات بمستوى المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة، مؤكدين أن الأفكار تعكس وعيًا بيئيًا وقدرة كبيرة على توظيف الابتكار في خدمة التنمية المستدامة.





