دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، ووجهت له رسالة رومانسية.

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: ««عيد ميلاد سعيد لرجلي الرائع، أتمنى لك عيد ميلاد رائعًا مثلك تمامًا.. أتمنى أن تتحقق كل أحلامك، وأن تمتلئ كل أيامك بالسعادة والبركة والنجاح.. أحبك جدا».

وبدأت دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم الاستعدادات النهائية للجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، تمهيدًا لانطلاق تصوير العمل خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي الجزء الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور بفضل الأجواء الكوميدية التي جمعت الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب المواقف والمغامرات التي دارت حولها أحداث العمل.

ويعكف صناع «نيللي وشريهان 2» خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية الخاصة بالعمل، والانتهاء من التحضيرات اللازمة قبل بدء التصوير، المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.