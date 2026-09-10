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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيانو ريفز يتعاقد علي فيلم سينمائي جديد .. تفاصيل

كيانو ريفز
كيانو ريفز
أحمد البهى

تعاقد الفنان العالمي كيانو ريفز،علي المشاركة بطولة  فيلم مقتبس عن رواية" Kill Current: A Jon Hendricks Thriller" للكاتب أوليفر لو.

وتدور أحداث الرواية حول ضابط سابق في CIA بعد ان ترك العمل يجد نفسه مضطراً للعودة إلى الميدان للانتقام لتلميذه الذي درّبه ثم فقده.

كيانو ريفز ممثل كندي مولود في بيروت 2 سبتمبر 1964، من أم بريطانية وأب منحدر من أصول يابانية-أمريكية برتغالية‘ صينية-هاواي.

 بدأ رحلته الفنية بتدرج ونجاح متراكم. عمل في فيلم John Wick: Chapter 2 عام 2017، ثم توالت الاعمال ليحقق بعدها نجاحًا كبيرًا . 

كيانو ريفز الفنان العالمي كيانو ريفز رواية Kill Current A Jon Hendricks Thriller أوليفر لو

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