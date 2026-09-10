لسندوتشات المدرسة..طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل الانشون البيتي الصحي بالزيتون:
المكوّنات:
- بيضتان.
-أفخاذ دجاج مفرومة أو لحمة مفرومة.
-ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
-ربع كوب من زيت الذرة.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
-ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة المطبوخة. ملعقة صغيرة من البابريكا.
-رشة من الكزبرة الجافة.
- ملح -حسب الرغبة-.
- ملعقة كبيرة من بودرة البصل.
-فلفل أبيض -حسب الرغبة-.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
-رشة من الحبهان البودرة.
- زيتون أخضر محشي بالجزر.
-رشة من جوزة الطيب.
طريقة التَّحضير:
1-وضع اللحمة المفرومة أو الدجاج المفروم مع جميع التوابل في وعاء الخلاط الكهربائي وضربهما معاً جيداً، ثم إضافة كل من: الجبن، العسل، زيت الذرة والبيض إلى وعاء الخلاط وضرب المكوّنات جيداً.
2-إضافة الدقيق تدريجيَّاً إلى الخليط وتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى يمتزج الدقيق مع المكونات، ثم وضع المزيج على ورق الزبدة وحشيه بالزيتون الأخضر.
3- لف المزيج بورق الزبدة على شكل اسطواني أو رول مع إغلاق ورق الزبدة عليه بإحكام من الجهتين ثم لفّه جيداً بورق الألومنيوم وإقفاله جيداً من الجهتين.
4- وضع رول اللانشون في بايرِكس صغير الحجم ووضع البايرِكس في بايركس أكبر منه حجماً مفروش بقطعة من القماش، ثم تعبئة نصف البايركس الكبير بماءٍ مغلي.
5- إدخال البايركس إلى فرن محمّى مسبقاً على درجة حرارة مئة وستين مئوية لمدة ساعة ونصف تقريباً.
6- إخراج اللانشون من الفرن ووضعه جانباً حتى يبرد تماماً ثم نزع طبقة الفويل عنه ووضعه في علبة محكمة الإغلاق وإدخاله إلى الثلاجة حتى يبرد تماماً ويصبح جاهزاً للتقديم.