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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لسندوتشات المدرسة..طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون

طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .

طريقة عمل  الانشون البيتي الصحي بالزيتون:

 

المكوّنات:


- بيضتان.
-أفخاذ دجاج مفرومة أو لحمة مفرومة.
-ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
-ربع كوب من زيت الذرة.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
-ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة المطبوخة. ملعقة صغيرة من البابريكا.
شة من الكزبرة الجافة.
- ملح -حسب الرغبة-.
- ملعقة كبيرة من بودرة البصل.
-فلفل أبيض -حسب الرغبة-.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
-رشة من الحبهان البودرة.
- زيتون أخضر محشي بالجزر.
-رشة من جوزة الطيب.

طريقة التَّحضير:
 

1-وضع اللحمة المفرومة أو الدجاج المفروم مع جميع التوابل في وعاء الخلاط الكهربائي وضربهما معاً جيداً، ثم إضافة كل من: الجبن، العسل، زيت الذرة والبيض إلى وعاء الخلاط وضرب المكوّنات جيداً.

2-إضافة الدقيق تدريجيَّاً إلى الخليط وتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى يمتزج الدقيق مع المكونات، ثم وضع المزيج على ورق الزبدة وحشيه بالزيتون الأخضر.

3- لف المزيج بورق الزبدة على شكل اسطواني أو رول مع إغلاق ورق الزبدة عليه بإحكام من الجهتين ثم لفّه جيداً بورق الألومنيوم وإقفاله جيداً من الجهتين.

4- وضع رول اللانشون في بايرِكس صغير الحجم ووضع البايرِكس في بايركس أكبر منه حجماً مفروش بقطعة من القماش، ثم تعبئة نصف البايركس الكبير بماءٍ مغلي.

5- إدخال البايركس إلى فرن محمّى مسبقاً على درجة حرارة مئة وستين مئوية لمدة ساعة ونصف تقريباً.

6- إخراج اللانشون من الفرن ووضعه جانباً حتى يبرد تماماً ثم نزع طبقة الفويل عنه ووضعه في علبة محكمة الإغلاق وإدخاله إلى الثلاجة حتى يبرد تماماً ويصبح جاهزاً للتقديم.

طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون اللانشون البيتى طريقة عمل الانشون البيتي الصحي بالزيتون

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لسندوتشات المدرسة..طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون

طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .

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