قدر الله وما شاء فعل.. أول تعليق من شيري عادل بعد نجاتها من حادث سير

طمأنت الفنانة شيري عادل جمهورها على حالتها الصحية، عقب تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وكتبت شيري عادل عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «قدر الله و ما شاء فعل، الحمد لله أنا بخير شكرا لكل الناس اللي بتحاول تكلمني و تطمن عليا ».

وأضافت: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مديرية أمن البحر الأحمر، ومحافظة البحر الأحمر، وجميع رجال الشرطة والقائمين على تأمين الطريق، لما قدموه لي من سرعة استجابة واهتمام ودعم،بداية من تأمين المكان والاطمئنان على سلامتي، وصولًا إلى توفير الحماية والتأمين لي حتى وصولي إلى المهرجان».

وتابعت: «كل الشكر والامتنان لكل من ساهم في دعمي ومساعدتي في هذا الموقف، وأتمنى أن أنقل من خلال هذه الكلمات جزءًا بسيطًا من تقديري واحترامي لما قدمتموه لي، جزيل الشكر لرجال الشرطة البواسل، دائما مصر بخير وأمان بفضل جهودكم».

وكانت الفنانة شيري عادل قد تعرضت لحادث سير في منطقة رأس غارب، أثناء توجهها إلى مهرجان الغردقة لسينما الشباب، المقرر افتتاحه مساء اليوم الخميس 10 سبتمبر.

وتعرضت سيارة شيري عادل لانفجار أحد إطاراتها، ما أدى إلى اختلال توازن السيارة، إلا أن الواقعة مرت بسلام دون تعرض الفنانة لأي أذى.