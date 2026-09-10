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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتزامن مع العام الدراسي.. محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض «فرحة أولادنا»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء امس، معرض مبادرة «فرحة أولادنا»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالخارجة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

رافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على التجهيزات الخاصة بالمبادرة، والتي تستهدف توفير 300 شنطة مدرسية مقدمة من جمعية الدكتور مصطفى محمود و10 آلاف حذاء للأطفال مقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعي للمستحقين من الأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم الأساسية مع بداية العام الدراسي، ورسم البسمة على وجوه الطلاب، مشيدةً بالجهود المجتمعية والإنسانية التي تبذلها الجمعية والمؤسسة، لدعم الفئات المستحقة. 

من ناحية أخرى، تفقدت مجدي عددًا من أنشطة الجمعية التي تضم مشغل لإنتاج الزي المدرسي بأسعار مخفضة و برامج تدريب للأطفال على البرمجة و مهارات الحاسب الآلي.

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