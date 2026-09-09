الوفد يكرم هاني سويلم تقديرًا لجهوده في دعم الفلاح وتطوير منظومة الري

كرّم حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، خلال احتفالية عيد الفلاح التي نظمها الحزب بمقره، اليوم الأربعاء، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقديرًا لدوره وجهوده في دعم المزارعين وتطوير منظومة الموارد المائية والري، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب واتحاد الفلاحين الوفديين.

وأشاد الدكتور السيد البدوي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الري، مؤكدا أنه يمتلك براعة واستحقاقا عاليا في أداء مهام عمله، ومشيرا إلى أن قطاع الري شهد طفرة حقيقية وغير مسبوقة تحت قيادته، معربًا عن أمله في أن تتواصل مثل هذه الطفرات الإيجابية والتطوير المستمر في القطاعات المرتبطة وعلى رأسها وزارة الزراعة.

كما وصف الدكتور السيد البدوي وزير الري بالصرح العلمي والقامة المتخصصة، مؤكدا أنه نموذج للعالم المتعلم والدارس الشغوف بكل ما هو حديث ومبتكر في علوم وتقنيات الري، بما يخدم استدامة الموارد المائية ويدعم الفلاح المصري والزراعة الوطنية.

ويأتي تكريم وزير الموارد المائية والري في إطار الاحتفاء بالفلاح المصري وتقدير الجهود المبذولة لخدمة القطاع الزراعي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي التكريم في وقت أكدت فيه وزارة الموارد المائية والري أن مشروعاتها تستهدف في المقام الأول خدمة المزارعين وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للقطاع الزراعي، بالتزامن مع جهود تطوير وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.