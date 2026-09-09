برلماني: الفلاح خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي .. ودعمه ضرورة لحماية المواطن والاقتصاد

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن دعم الفلاح المصري يمثل أولوية وطنية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار المزارع يعني في الوقت نفسه الحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.

خفض تكلفة الإنتاج ضرورة

وقال “جابر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة يفرض أعباء متزايدة على الفلاح، مطالبًا بمواصلة العمل على خفض تكلفة الإنتاج وتوفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات في مواعيدها، مع إحكام الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

سعر عادل يحمي الفلاح

وشدّد عضو مجلس النواب على أهمية وضع آليات أكثر فاعلية لضمان حصول المزارع على سعر عادل لمحاصيله، بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج ويضمن له هامش ربح يشجعه على الاستمرار في الزراعة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

التعاقد والتسويق يُقللان المخاطر

وأوضح جابر أن تطوير منظومة التسويق الزراعي والتوسع في التعاقد المسبق على المحاصيل يمكن أن يمنح الفلاح قدرًا أكبر من الأمان، ويقلل من مخاطر تقلب الأسعار وقت الحصاد، فضلًا عن الحد من دور الوسطاء وتحقيق استفادة أكبر للمزارع والمستهلك معًا.

التصنيع الزراعي بوابة لتعظيم العائد

وأكد أهمية التوسع في مراكز التجميع والتخزين والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع القيمة المضافة للمحاصيل، ويفتح فرصًا أكبر أمام المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

حماية الفلاح تعني حماية الاقتصاد

واختتم النائب أحمد جابر بالتأكيد على أن الاستثمار في الفلاح والزراعة ليس إنفاقًا استهلاكيًا، وإنما استثمار مباشر في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية يجب أن تكون أهدافًا متكاملة في أي رؤية لتطوير القطاع الزراعي.