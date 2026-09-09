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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: دعم الفلاح «أمن قومي».. وخفض تكلفة الإنتاج مفتاح استقرار أسعار الغذاء

الفلاح
الفلاح
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن دعم الفلاح المصري يجب أن يحظى بأولوية متقدمة في السياسات الزراعية والاقتصادية للدولة، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وشددت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أن استمرار الفلاح في الإنتاج يرتبط بصورة مباشرة بقدرته على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، مطالبة بتوفير منظومة متكاملة تضمن حصوله على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير عائد عادل عن المحاصيل التي ينتجها.

ارتفاع تكاليف الزراعة يضغط على الفلاح

وقالت عضو مجلس النواب إن الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة والنقل تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المزارعين، وتنعكس في النهاية على تكلفة الإنتاج والأسعار التي تصل إلى المستهلك.

وأوضحت أن مواجهة هذه الأزمة لا يجب أن تقتصر على دعم مستلزمات الإنتاج فقط، وإنما تمتد إلى مراحل التسويق والتخزين والتصنيع والتصدير، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للفلاح من إنتاجه.

تشديد الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة

وطالبت العسيلي بضرورة إحكام الرقابة على منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج المدعمة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، مع مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار أو الاتجار غير المشروع بها.

وأكدت أن وصول الدعم إلى الفلاح في التوقيت المناسب وبالكميات المطلوبة يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي وعدم زيادة الأعباء على المزارعين.

منصة إلكترونية لتقليل حلقات الوساطة

واقترحت عضو مجلس النواب إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمستلزمات الزراعية، تتيح للمزارع التعرف على الأسعار والكميات المتاحة ومنافذ التوزيع، والحصول على احتياجاته بصورة أكثر مباشرة.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي في هذا الملف يمكن أن يسهم في تقليل حلقات الوساطة والحد من فرص التلاعب، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من الشفافية في تداول مستلزمات الإنتاج.

التعاقد المسبق يحمي الفلاح من انهيار الأسعار

كما دعت العسيلي إلى التوسع في تطبيق نظام التعاقد المسبق على المحاصيل بين المزارعين والمصانع وشركات التسويق والتصدير، بما يمنح الفلاح رؤية أوضح بشأن الجهة التي ستشتري محصوله والسعر الاسترشادي المتوقع قبل بدء الزراعة.

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها تقليل مخاطر تعرض المزارعين لخسائر كبيرة نتيجة انخفاض الأسعار بصورة مفاجئة خلال موسم الحصاد.

التصنيع الزراعي يضاعف قيمة المحاصيل

وشددت النائبة على أهمية التوسع في إنشاء مراكز التجميع والتخزين، خاصة التخزين المبرد، بالقرب من مناطق الإنتاج، إلى جانب دعم التصنيع الزراعي لتحويل جزء من المحاصيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة بدلًا من طرحها في الأسواق كمحاصيل خام.

وأوضحت أن هذه المنظومة يمكن أن تفتح مجالات جديدة أمام المزارعين، وتدعم فرص التصدير، وتحد من الفاقد الزراعي.

حماية الفلاح تعني حماية الأمن الغذائي

وأكدت نجلاء العسيلي أن الفلاح المصري يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في منظومة التنمية الزراعية، مشيرة إلى أن حماية دخله وتحسين قدرته على الإنتاج لا تنعكس فقط على أوضاعه المعيشية، وإنما تمتد آثارها إلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص التصدير.

ودعت إلى تحرك حكومي وبرلماني متكامل يضع الفلاح في قلب السياسات الزراعية، ويضمن توفير بيئة إنتاج مستقرة وعادلة تساعده على الاستمرار في زراعة الأرض وزيادة الإنتاج.

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