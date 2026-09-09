فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام فينورد.. وحمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء

أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يبحث برشلونة عن تحقيق بداية قوية في مشواره الأوروبي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

وشهد تشكيل برشلونة تواجد عدد من أبرز نجوم الفريق، بينما يجلس المصري الشاب حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء، بعدما قرر فليك ضمه إلى قائمة المباراة، ليصبح أمام فرصة تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة أمام فينورد

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أندرياس كريستنسن، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: رودري، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: كريم أديمي، لامين يامال، رافينيا دياز.

برشلونة يستهدف بداية قوية في دوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة مواجهة فينورد بحثًا عن حصد النقاط الثلاث، في بداية مشواره بالبطولة، خاصة أن الفريق الكتالوني يطمح للمنافسة بقوة على اللقب واستعادة الكأس الأوروبية الغائبة عن خزائنه منذ عام 2015.

ويعتمد فليك على مجموعة من العناصر الأساسية من أجل تحقيق الفوز أمام الفريق الهولندي، في الوقت الذي يأمل فيه فينورد الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب «كامب نو».

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة لبرشلونة، كونها تمثل أول ظهور للفريق على ملعبه في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية.

حمزة عبد الكريم يترقب ظهوره الأول

وتتجه الأنظار إلى المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة أمام فينورد، وينتظر الحصول على فرصة للمشاركة وتسجيل أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا.

ويبلغ حمزة عبد الكريم 18 عامًا، ويعد من المواهب الشابة التي تحظى باهتمام داخل النادي الكتالوني، كما تم إدراجه ضمن قائمة برشلونة المشاركة في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وفي حال مشاركته أمام فينورد، سيبدأ اللاعب المصري مشواره في واحدة من أهم البطولات على مستوى كرة القدم العالمية بقميص برشلونة.

شارة خاصة تنتظر حمزة عبد الكريم

ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون الذين يسجلون ظهورهم الأول في دوري أبطال أوروبا على شارة تذكارية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وبالتالي، سيكون حمزة عبد الكريم مؤهلًا للحصول على هذه الشارة حال مشاركته أمام فينورد، لتصبح المواجهة محطة مهمة في بداية مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة.

سفين يابلونسكي حكمًا لمباراة برشلونة وفينورد

ويتولى الحكم الألماني سفين يابلونسكي إدارة مواجهة برشلونة وفينورد، في أول مباراة يقودها للفريق الكتالوني على المستوى الأوروبي.

كما تمثل المباراة أول ظهور للحكم الألماني في إدارة مباراة رسمية لبرشلونة على ملعب «كامب نو».