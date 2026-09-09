رسميا.. ضم وزير العمل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2680 لسنة 2026، بشأن ضم وزير العمل حسن رداد إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى عدد من القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال والتجارة والاستثمار وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، على ضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024 المشار إليه"...ويأتي القرار في إطار توسيع نطاق المشاركة الحكومية في ملف ريادة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بدعم بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة في مصر.